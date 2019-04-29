Убийца бывшего бойца UFC задержан в Бразилии

Таксист Джефферсон Роджер Масиэль Барата арестован полицией Бразилии по подозрению в убийстве бывшего бойца UFC Родриго Гойано де Лимы.
Ранее сообщалось, что между спортсменом и водителем произошел конфликт, после которого боец вышел из машины, а водитель сбил его на автомобиле, переехал и скрылся с места происшествия.
На профессиональном уровне де Лима провел 13 боев, одержал 9 побед и потерпел три поражения. Ему было 28 лет.
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