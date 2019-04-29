В Абу-Даби пройдет первый турнир UFC, где выступит Хабиб Нурмагомедов - Советский спорт
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29 апреля 2019 12:23ММАГичунцев Артур

В Абу-Даби пройдет первый турнир UFC, где выступит Хабиб Нурмагомедов

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Руководство UFC договорилось с властями Абу-Даби (ОАЭ) о проведении турниров в течении пяти лет.

Отмечается, что первый приезд организации состоится 7 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что именно в этот день чемпион лиги в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет первый поединок после дисквалификации.

Ожидается, что его соперником станет американец Дастин Порье, который недавно выиграл титул временного чемпиона.

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