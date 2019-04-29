Боец UFC, перешедший из американского футбола: Люди думали, что я ничего не умею - Советский спорт
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29 апреля 2019 16:36ММАСметанникова Дарья

Боец UFC, перешедший из американского футбола: Люди думали, что я ничего не умею

У фанатов смешанных единоборств неоднозначное впечатление от Грега Харди.

Американец Грег Харди после победы над россиянином Дмитрием Смоляковым на турнире UFC Fight Night 150 рассказал о том, каким он видит свое будущее.

«У меня был очень спорный последний бой, люди думали, что я ничего не умею и меня можно легко уничтожить в октагоне. Но правда в том, что я настоящий боец. Мои ожидания растут от боя к бою. Мне нравится реакция фанатов, это притягивает. Здорово осознавать, что тебя кто-то любит, а кто-то ненавидит.

Сейчас я возвращаюсь домой, проверю здоровье и продолжу тренировки. Мне это нужно, потому что я должен убедить людей, что достоин остаться в UFC. Я уже доказал, что заслуживаю права находиться здесь, теперь моя задача — закрепиться в этой лиге», - приводит слова Харди «Газета.Ru» со ссылкой на MMAFighting.

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