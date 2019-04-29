Президент UFC сообщил о состоянии Фергюсона Американский боец хочет провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

По словам президента UFC Даны Уайта, Тони Фергюсон пока не готов выступать в смешанных единоборствах.

«Насколько мне известно, Фергюсон все еще не готов выступать. В противном случае я бы работал над организацией поединка для него», - цитирует Уайта «Газета.Ru» со ссылкой на ESPN.

По информации СМИ, в последнее время семью Фергюсона несколько раз посещала полиция. Его жена сообщала правоохранительным органам о домашнем насилии со стороны мужа.

Напомним, действующий чемпион в легком весе из России Хабиб Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября. Ожидается, что в этот день уроженец Дагестана сразится с Дастином Порье.