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29 апреля 2019 16:54ММАСметанникова Дарья

Президент UFC сообщил о состоянии Фергюсона

Американский боец хочет провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

По словам президента UFC Даны Уайта, Тони Фергюсон пока не готов выступать в смешанных единоборствах.

«Насколько мне известно, Фергюсон все еще не готов выступать. В противном случае я бы работал над организацией поединка для него», - цитирует Уайта «Газета.Ru» со ссылкой на ESPN.

По информации СМИ, в последнее время семью Фергюсона несколько раз посещала полиция. Его жена сообщала правоохранительным органам о домашнем насилии со стороны мужа.

Напомним, действующий чемпион в легком весе из России Хабиб Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября. Ожидается, что в этот день уроженец Дагестана сразится с Дастином Порье.

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