Президент UFC проведет встречу с Макгрегором

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что в скором времени встретится с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Мы должны были провести встречу в Майами в дни турнира, но этого не случилось. Планируем скоро увидеться в Лос-Анджелесе», - цитирует Уайта «Газета.Ru» со ссылкой на MMAJunkie.
В марте 30-летний ирландец объявил о том, что завершает карьеру в смешанных единоборствах. Однако позднее во время обмена твитами с российским бойцом и действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым написал ему: «Увидимся на ринге».
Напомним, что на счету Макгрегора 25 поединков, в которых он одержал 21 победу (18 – нокаутом) и потерпел четыре поражения.
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