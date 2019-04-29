Конор Макгрегор: Не думаю, что смогу полностью уйти из боев

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор признался в любви к ММА.
«Если быть полностью честным с самим собой, то я не думаю, что смогу полностью уйти из боев. Все мы являемся бойцами по жизни. И каждый из нас будет вести свою борьбу до конца жизни. Почему же тогда не делать это на платном канале в прямом эфире?», - цитирует Макгрегора «Газета.Ru».
В марте 30-летний ирландец объявил о том, что завершает карьеру в смешанных единоборствах. Однако позднее во время обмена твитами с российским бойцом и действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым написал ему: «Увидимся на ринге».
Напомним, что на счету Макгрегора 25 поединков, в которых он одержал 21 победу (18 – нокаутом) и потерпел четыре поражения.
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