Джо Роган: В среднем дивизионе UFC появилась новая звезда - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 апреля 2019 21:08ММАСметанникова Дарья

Джо Роган: В среднем дивизионе UFC появилась новая звезда

Комментатор UFC назвал новую звезду промоушена.

Джо Роган впечатлен шведским бойцом Джеком Херманссоном, который в выходные победил Роналдо Соузу на UFC on ESPN 3.

«Я был невероятно впечатлен тем, как Херманссон выступил против Жакаре. В статусе андердога он вышел на бой против одного из лучших средневесов планеты и в упорном противостоянии вырвал победу. И ему даже почти удалось поймать многократного чемпиона мира по БЖЖ на свою коронную гильотину.

Он засабмитил очень талантливого Дэвида Бранча, а спустя месяц побил Жакаре. Это просто невероятное достижение. В крайне конкурентном среднем дивизионе появилась новая звезда!», - приводит слова Рогана «Газета.Ru».

14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
29/04 14:56Футбол
Евгений Ловчев: Сафонов сделал то, что Бесков требовал от ДасаеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев считает, что Матвей Сафонов, Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов уже в июне могут оказаться в расположении сборной России.
28/04 21:02Футбол
Сафонов – Акинфеев – 2:0. ЦСКА проиграл в Краснодаре бой за Лигу чемпионовИгорь Акинфеев «привез» голевую атаку на свои ворота, а Матвей Сафонов совершил несколько блестящих сейвов и начал результативную атаку, которую точным ударом завершил Дмитрий Стоцкий.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
28/04 19:00Хоккей
Не удержали. Швеция - чемпион мираВсе события финала юниорского чемпионата мира
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
27/04 19:45Хоккей
Чудо на льду. Теперь российское. Наша сборная – в финале ЮЧМ, 10 лет спустяСборная России совершила подвиг, обыграв в полуфинале записных фаворитов американцев (3:2 Б) с их мегазвездами Хьюзом и Кофилдом. Героями матча стали два «А» – вратарь Аскаров и форвард Амиров.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
28/04 18:36Футбол
Подрезав «Крылья», «Зенит» летит к чемпионству  «Зенит» переиграл на своем поле «Крылья Советов» (4:2) и сохранил восьмиочковый отрыв от «Локомотива».  
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
29/04 09:55Футбол
Алексей Сутормин: В «Зенит» меня отправляли еще из первой лигиВ понедельник не знающий поражений нынешней весной «Арсенал» пожалует в Оренбург в гости к другой команде-сенсации сезона, сделавшей заявку на попадание в еврокубки-2019/20.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
28/04 14:16Хоккей
Сегодня! Сборная России (U18) сыграет в финале чемпионата мира — такое случится впервые за 10 лет!Сегодня сборная России (U18) по хоккею в решающем матче на чемпионате мира сыграет против хозяев турнира — команды Швеции. Начало финальной встречи — в 20.30.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
29/04 21:36Футбол
«Спартак» проворонил Сорокина. Защитник «Рубина» украл победу у красно-белых на 87-й минутеКак и в первом круге, казанцы отыгрались в концовке благодаря удачному подключению Егора Сорокина. Олег Кононов опять не угадал с заменами.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
29/04 08:15ММА
Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план бояРоссийский легковес Эдуард  Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
29/04 17:32Футбол
«Зенит» – уже чемпион, зачем Семаку ложь, а «Аякс» – мечта Галицкого. Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 30 апреля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
27/04 09:00Хоккей
После «Вашингтона» «Каролина» взялась за «Айлендерс». А «Сан-Хосе» громит «Колорадо»В плей-офф НХЛ стартовали еще две серии четвертьфиналов. «Айлендерс» дома проиграли «Каролине», «Сан-Хосе» не сплоховал в первом матче против «Колорадо».
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
Новости
21:55 Футбол Олег Кононов: У Рассказова трещина лодыжки, у Жиго - рецидив старой травмы
21:55 Футбол «Аталанта» обыграла «Удинезе» в домашнем матче
21:54 Футбол Олег Кононов: Возможно, на игру с «Рубином» наложилась эмоциональная нагрузка
21:51 Футбол Олег Кононов: Готов строить новую команду в «Спартаке»
21:47 Футбол Олег Кононов: В первую очередь причина в том, что у нас много травмированных футболистов
21:41 Хоккей Форвард СКА Прохоркин договорился с клубом НХЛ
21:41 Футбол Курбан Бердыев: Игру нынешнего «Спартака» разобрать было проще, чем когда-либо
21:37 Футбол Агент: Бэйл на 100% предан «Реалу»
21:32 Футбол Ванда Нара: Икарди останется в «Интере» на 150 лет
21:25 Футбол Гол Сорокина принес «Рубину» гостевую ничью со «Спартаком»
21:14 Футбол Владимир Федотов: «Оренбург» не использует свои моменты, и футбольный бог за это наказывает
21:11 Футбол Раноккиа продлил контракт с «Интером» на два года
21:08 ММА Джо Роган: В среднем дивизионе UFC появилась новая звезда
21:05 Футбол Источник: Жиго может пропустить концовку сезона
21:02 Футбол «Порту» обыграл «Челси» и выиграл Юношескую лигу УЕФА
20:44 Футбол Игорь Черевченко: Посмотрим, как сыграл «Спартак». Хорошо, если останемся на пятом месте
20:41 Хоккей Нападающий «Каролины»: Тяжелейший плей-офф в плане травм
20:37 Теннис Панова и Звонарева выбыли из розыгрыша турнира в Рабате в парном разряде
20:31 Хоккей Стал известен состав сборной Канады на ЧМ-2019
20:25 Футбол Бутсы Погба с финала ЧМ-2018 проданы на аукционе за 30 тысяч евро
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика