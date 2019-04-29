Джо Роган: В среднем дивизионе UFC появилась новая звезда Комментатор UFC назвал новую звезду промоушена.

Джо Роган впечатлен шведским бойцом Джеком Херманссоном, который в выходные победил Роналдо Соузу на UFC on ESPN 3.

«Я был невероятно впечатлен тем, как Херманссон выступил против Жакаре. В статусе андердога он вышел на бой против одного из лучших средневесов планеты и в упорном противостоянии вырвал победу. И ему даже почти удалось поймать многократного чемпиона мира по БЖЖ на свою коронную гильотину.

Он засабмитил очень талантливого Дэвида Бранча, а спустя месяц побил Жакаре. Это просто невероятное достижение. В крайне конкурентном среднем дивизионе появилась новая звезда!», - приводит слова Рогана «Газета.Ru».