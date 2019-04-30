Отец Нурмагомедова: Нам не стоит принижать достоинства Порье

Главным событием турнира в Абу-Даби станет бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
Отец россиянина Абдулманап Нурмагомедов подтвердил участие своего сына на турнире в Абу-Даби 7 сентября.
«Соперник определился - Дастин Порье, бой назначен на 7 сентября, Объединенные Арабские Эмираты. Порье заслужил этот бой по спортивному принципу, нам не стоит принижать достоинства нашего соперника», - цитирует Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.
Добавим, что Порье провел в UFC 22 боя, одержал 17 побед, один раз расходился миром и потерпел четыре поражения.
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