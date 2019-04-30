Отец Нурмагомедова считает, что Макгрегор не достоин реванша с Хабибом

Отец россиянина Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал возможный реванш своего сына с ирландцем Конором Макгрегором. В октябре 2018 года победу в четвертом раунде одержал российский спортсмен. Для Хабиба тот поединок был первой защитой титула UFC в легком весе.
«Реванш? Если он (Макгрегор) выиграет у пары достойных человек - почему бы нет. Он с 2016 года не выигрывает ничего, хотя остается на слуху. Но он сдался, года не прошло, и уже матч-реванш.
Если бы был близкий бой - одно дело, но раз он сдался, то должен молчать и готовиться дальше. Я думаю, ему хотя бы надо пройти Джастина Гэтжи или Ислама Махачева», - цитирует Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.
В марте 30-летний ирландец объявил о том, что завершает карьеру в смешанных единоборствах. Однако позднее во время обмена твитами с Нурмагомедовым написал ему: «Увидимся на ринге».
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