Отец Нурмагомедова считает, что Макгрегор не достоин реванша с Хабибом - Советский спорт
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30 апреля 2019 14:48ММАСметанникова Дарья

Отец Нурмагомедова считает, что Макгрегор не достоин реванша с Хабибом

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор провели поединок 7 октября 2018 года.

Отец россиянина Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал возможный реванш своего сына с ирландцем Конором Макгрегором. В октябре 2018 года победу в четвертом раунде одержал российский спортсмен. Для Хабиба тот поединок был первой защитой титула UFC в легком весе.

«Реванш? Если он (Макгрегор) выиграет у пары достойных человек - почему бы нет. Он с 2016 года не выигрывает ничего, хотя остается на слуху. Но он сдался, года не прошло, и уже матч-реванш.

Если бы был близкий бой - одно дело, но раз он сдался, то должен молчать и готовиться дальше. Я думаю, ему хотя бы надо пройти Джастина Гэтжи или Ислама Махачева», - цитирует Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.

В марте 30-летний ирландец объявил о том, что завершает карьеру в смешанных единоборствах. Однако позднее во время обмена твитами с Нурмагомедовым написал ему: «Увидимся на ринге».

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