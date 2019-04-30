Нурмагомедов проведет три боя и завершит карьеру - Советский спорт
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30 апреля 2019 23:40ММА

Нурмагомедов проведет три боя и завершит карьеру

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его сын проведет в организации еще три боя и завершит карьеру.

«Хабиб проведет три боя. Если бы оставался Жорж Сент-Пьер, то я планировал четыре. А так - три. Раз он решил таким образом, значит, мы согласны с ним», - сказал Нурмагомедов-старший в эфире Octagon TV на YouTube.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Нурмагомедова станет временный чемпион UFC в легком весе американец Дастин Пуарье. Бой назначен на 7 сентября.

Добавим, что Нурмагомедов выступает в MMA с 2008 года. За это время он провел 27 боев, не потерпев ни одного поражения. В октябре 2018 года в рамках турнира UFC 229 в США Хабиб победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

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