Кормье и Миочич проведут реванш 17 августа - Советский спорт
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01 мая 2019 10:10ММАСпирин Дмитрий

Кормье и Миочич проведут реванш 17 августа

Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье вновь встретится со Стипе Миочичем.

Кормье завоевал титул организации нокаутировав Миочича, после чего Стипе объявил о своем желании провести реванш.

Теперь оба бойца дали свое согласие на повторный поединок, который должен состояться на турнире UFC 17 августа в Анахайме.

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