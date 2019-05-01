Кормье и Миочич проведут реванш 17 августа

Кормье завоевал титул организации нокаутировав Миочича, после чего Стипе объявил о своем желании провести реванш.
Теперь оба бойца дали свое согласие на повторный поединок, который должен состояться на турнире UFC 17 августа в Анахайме.
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