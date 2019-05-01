Леснар завершил карьеру в ММА - Советский спорт
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01 мая 2019 11:24ММАСпирин Дмитрий

Леснар завершил карьеру в ММА

Президент UFC Дана Уайт заявил о том, что Брок Леснар больше не будет драться в UFC.

«Брок сказал мне, что завершает карьеру в MMA. Он уходит», – рассказал Уайт.

Ранее в UFC хотели организовать поединок Леснара с чемпионом организации в тяжелом весе Даниэлем Кормье.

В итоге Кормье проведет реванш со Стипе Миочичем.

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