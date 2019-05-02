Серроне сравнил Яквинту с Гомером Симпсоном - Советский спорт
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02 мая 2019 14:22ММАСпирин Дмитрий

Серроне сравнил Яквинту с Гомером Симпсоном

Боец UFC Дональд Серроне заявил, что больше не будет пытаться добиться встречи с Конором Макгрегором.

В воскресенье ночью Серроне встретится с Элом Яквинтой на турнире FC Fight Night 151 в Оттаве (Канада).

«Погоня за Конором закончена. Все, хватит. Я принял решение двигаться дальше. Я не буду больше ждать. Только вперед! Хотя, кто знает. Если он вдруг согласится, то я буду только рад. Если нет — готов драться с кем угодно. Я люблю свою работу — люблю драться.

Яквинта? Он прямо как Гомер Симпсон. Крепкий парень», — приводит слова Серроне MMA Junkie.

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