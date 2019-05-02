Тайсумов может выступить на турнире UFC в Абу-Даби - Советский спорт
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02 мая 2019 21:25ММА

Тайсумов может выступить на турнире UFC в Абу-Даби

Российский боец смешанного стиля Майрбек Тайсумов может выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 7 сентября.

- Майрбек хочет выступить на турнире в Абу-Даби. Это вполне возможно, - рассказали ТАСС в команде спортсмена.

Напомним, 30-летний Тайсумов 15 сентября 2018 года сдал положительный допинг-тест на метаболиты станозолола. Срок дисквалификации бойца составляет шесть месяцев.

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