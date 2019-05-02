Бой Махачева на турнире UFC в Абу-Даби не подтвержден - Советский спорт
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02 мая 2019 21:32ММА

Бой Махачева на турнире UFC в Абу-Даби не подтвержден

Поединок российского бойца смешанного стиля Ислама Махачева на турнире UFC в Абу-Даби не подтвержден.

- Пока это лишь разговоры, - рассказали ТАСС в команде спортсмена.

Добавим, что активе 27-летнего Махачева 17 побед и одно поражение в ММА. В последнем поединке на турнире UFC Махачев победил соотечественника Армана Царукяна.

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