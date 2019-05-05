Серроне хочет провести бой с победителем поединка Нурмагомедов – Порье 7 сентября в Абу-Даби состоится бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

Дональд Серроне заявил, что хочет провести бой с победителем поединка Нурмагомедова и Порье.

«Я должен побить Дастина Порье и Хабиба Нурмагомедова. Я являюсь лучшим в мире бойцом. Моё место именно там, на вершине. Я буду очень сильно разочарован, если UFC Мне не даст титульный бой. Я многое сделал для смешанных единоборств, и без трештока каждый раз устраиваю в октагоне настоящее шоу», — приводит слова Дональда Серроне MMAJunkie.

Отметим, что накануне Серроне победил по итогам пяти раундов Эла Яквинту на турнире UFC Fight Night 151.