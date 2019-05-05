Серроне хочет провести бой с победителем поединка Нурмагомедов – Порье

Дональд Серроне заявил, что хочет провести бой с победителем поединка Нурмагомедова и Порье.
«Я должен побить Дастина Порье и Хабиба Нурмагомедова. Я являюсь лучшим в мире бойцом. Моё место именно там, на вершине. Я буду очень сильно разочарован, если UFC Мне не даст титульный бой. Я многое сделал для смешанных единоборств, и без трештока каждый раз устраиваю в октагоне настоящее шоу», — приводит слова Дональда Серроне MMAJunkie.
Отметим, что накануне Серроне победил по итогам пяти раундов Эла Яквинту на турнире UFC Fight Night 151.
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