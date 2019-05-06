Макгрегор назвал Нурмагомедова, а также его друзей «грязными крысами» - Советский спорт
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06 мая 2019 22:30ММАгичу, Гичунцев Артур

Макгрегор назвал Нурмагомедова, а также его друзей «грязными крысами»

Ирландец проиграл уроженцу Дагестана осенью 2018 года.

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор оставил оскорбительный пост в своем Twitter, посвященный ряду российских бойцов.

Ирландец считает, что Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, а также Зубайра Тухугов и Маирбек Тайсумов, нарушают антидопинговые правила. Отметим, что все вышеперечисленные спортсмены выступают в UFC.

«Команда «Мельдоний». Трое в этом списке уже попадались на запрещённых препаратах – Ислам, Зубайра и Маирбек. Все они грязные и вонючие крысы», – написал ирландец в своем Twitter.

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