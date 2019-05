Макгрегор назвал Нурмагомедова, а также его друзей «грязными крысами»

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор оставил оскорбительный пост в своем Twitter, посвященный ряду российских бойцов.

Ирландец считает, что Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, а также Зубайра Тухугов и Маирбек Тайсумов, нарушают антидопинговые правила. Отметим, что все вышеперечисленные спортсмены выступают в UFC.

«Команда «Мельдоний». Трое в этом списке уже попадались на запрещённых препаратах – Ислам, Зубайра и Маирбек. Все они грязные и вонючие крысы», – написал ирландец в своем Twitter.

Team Meldonium.

3 on this list caught on performance enhancers in the past already.

Islam, zubaira and Mairbek.

Dirty smelly rats all of them. https://t.co/izxYVfNAPW