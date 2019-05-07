Макгрегор удалил пост, в котором назвал друзей Нурмагомедова «грязными крысами»

Конор Макгрегор удалил пост в твиттере, в котором написал, что Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, а также Зубайра Тухугов и Маирбек Тайсумов нарушают антидопинговые правила. Отметим, что все вышеперечисленные спортсмены выступают в UFC.
«Команда «Мельдоний». Трое в этом списке уже попадались на запрещенных препаратах – Ислам, Зубайра и Маирбек. Все они грязные и вонючие крысы», - написал ирландец, но позже удалил запись.
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