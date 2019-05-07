Макгрегор удалил пост, в котором назвал друзей Нурмагомедова «грязными крысами» Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор накануне оставил оскорбительный пост в своем Twitter, посвященный ряду российских бойцов.

Конор Макгрегор удалил пост в твиттере, в котором написал, что Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, а также Зубайра Тухугов и Маирбек Тайсумов нарушают антидопинговые правила. Отметим, что все вышеперечисленные спортсмены выступают в UFC.

«Команда «Мельдоний». Трое в этом списке уже попадались на запрещенных препаратах – Ислам, Зубайра и Маирбек. Все они грязные и вонючие крысы», - написал ирландец, но позже удалил запись.