Макгрегор удалил пост, в котором назвал друзей Нурмагомедова «грязными крысами» - Советский спорт
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07 мая 2019 08:53ММАСметанникова Дарья

Макгрегор удалил пост, в котором назвал друзей Нурмагомедова «грязными крысами»

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор накануне оставил оскорбительный пост в своем Twitter, посвященный ряду российских бойцов.

Конор Макгрегор удалил пост в твиттере, в котором написал, что Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, а также Зубайра Тухугов и Маирбек Тайсумов нарушают антидопинговые правила. Отметим, что все вышеперечисленные спортсмены выступают в UFC.

«Команда «Мельдоний». Трое в этом списке уже попадались на запрещенных препаратах – Ислам, Зубайра и Маирбек. Все они грязные и вонючие крысы», - написал ирландец, но позже удалил запись.

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