Тони Фергюсон вернулся в UFC после семейных проблем

Американский боец Тони Фергюсон сообщил в своем твиттере, что вернулся в UFC. Спортсмен встретился с руководством организации в Лас-Вегасе и объявил о возвращении.
Напомним, ранее Фергюсон был отстранен от боев из-за семейных проблем. По информации СМИ, в последнее время семью Фергюсона несколько раз посещала полиция. Его жена сообщала правоохранительным органам о домашнем насилии со стороны мужа.
В последнем поединке Фергюсон в октябре 2018 года победил Энтони Петтиса техническим нокаутом.
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