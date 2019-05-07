Тони Фергюсон вернулся в UFC после семейных проблем - Советский спорт
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07 мая 2019 09:56ММАСметанникова Дарья

Тони Фергюсон вернулся в UFC после семейных проблем

Последний раз Фергюсон выходил в октагон в октябре 2018 года.

Американский боец Тони Фергюсон сообщил в своем твиттере, что вернулся в UFC. Спортсмен встретился с руководством организации в Лас-Вегасе и объявил о возвращении.

Напомним, ранее Фергюсон был отстранен от боев из-за семейных проблем. По информации СМИ, в последнее время семью Фергюсона несколько раз посещала полиция. Его жена сообщала правоохранительным органам о домашнем насилии со стороны мужа.

В последнем поединке Фергюсон в октябре 2018 года победил Энтони Петтиса техническим нокаутом.

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