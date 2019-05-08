Александр Шлеменко: Для меня итог суда над Кокориным и Мамаевым предсказуем

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал решение суда над футболистами.
«Статья «Хулиганство» предусматривает такой срок, который дали Кокорину и Мамаеву, и даже больше. Если взять обычного, простого человека, то мы даже не обсуждали бы, слишком строгое наказание или нет. А если брать спортсменов… Мы живем в такой стране, где перед законом все равны. Все видели их правонарушения, поэтому нельзя сказать, что кто-то к ним предвзято относится. Наоборот, я считаю, что это политическое, нормальное решение.
Возможно, правоохранительные органы и хотели что-нибудь сделать, простить, но дело уже стало показательным. А в этом сроке должно всех все устраивать. Это далеко не самое строгое наказание, которое могло последовать. Но и не самое мягкое, где-то посредине. Лишний раз мы убедились, что перед законом все равны. Для меня итог предсказуем», - цитирует Шлеменко Sport24.ru.
Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
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