Тайсумов – Макгрегору: МакКокаин – ты единственная трусливая крыса - Советский спорт
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08 мая 2019 19:41ММАСметанникова Дарья

Тайсумов – Макгрегору: МакКокаин – ты единственная трусливая крыса

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор накануне оставил оскорбительный пост в своем Twitter, посвященный ряду российских бойцов.

Российский боец Маирбек Тайсумов ответил на оскорбления Конора Макгрегора.

«МакКокаин — ты единственная трусливая крыса, которую я вижу на этой фотографии. Ты сидишь в углу, скулишь и плачешь, называя все это делом. Единственные вещи, которые ты можешь разбить — смартфоны и автобусы и кокаиновые дорожки, ты, наркоман! Надеюсь, что мы однажды встретимся лицом к лицу», - написал Тайсумов в своем твиттере.

Конор Макгрегор удалил пост в твиттере, в котором написал, что Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, а также Зубайра Тухугов и Маирбек Тайсумов нарушают антидопинговые правила. Отметим, что все вышеперечисленные спортсмены выступают в UFC.

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