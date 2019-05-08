Тайсумов – Макгрегору: МакКокаин – ты единственная трусливая крыса

Российский боец Маирбек Тайсумов ответил на оскорбления Конора Макгрегора.
«МакКокаин — ты единственная трусливая крыса, которую я вижу на этой фотографии. Ты сидишь в углу, скулишь и плачешь, называя все это делом. Единственные вещи, которые ты можешь разбить — смартфоны и автобусы и кокаиновые дорожки, ты, наркоман! Надеюсь, что мы однажды встретимся лицом к лицу», - написал Тайсумов в своем твиттере.
Конор Макгрегор удалил пост в твиттере, в котором написал, что Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, а также Зубайра Тухугов и Маирбек Тайсумов нарушают антидопинговые правила. Отметим, что все вышеперечисленные спортсмены выступают в UFC.
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