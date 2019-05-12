UFC объявила о бое Фергюсона и Серроне на турнире в Чикаго (фото)

UFC в своем твиттере объявила о бое американцев Тони Фергюсона и Дональда Серроне, который пройдет в Чикаго 8 июня.
Главным событием турнира станет поединок в легчайшем весе между Генри Сехудо и Марлоном Мораесом.
В активе 35-летнего Фергюсона 24 победы и три поражения. У 36-летнего Серроне 36 побед и 11 поражений.
В последнем поединке Фергюсон в октябре 2018 года победил Энтони Петтиса техническим нокаутом. Серроне в мае победил Эла Яквинту на турнире UFC 151.
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