Фрейре нокаутировал Чендлера и стал чемпионом Bellator, Лима победил Пэйджа (видео)

Главным событием турнира стал бой в легком весе между Майклом Чендлером и Патрисио Фрейре. Второй победил техническим нокаутом на 61-й секунде.
В соглавном бою вечера дрались Майкл Пэйдж и Дуглас Лима. Поединок был остановлен в начале второго раунда после технической победы Лимы.
31-летний бразилец вышел в финал Гран-при полусредневесов Bellator.
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