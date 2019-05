Фрейре нокаутировал Чендлера и стал чемпионом Bellator, Лима победил Пэйджа (видео)

Главным событием турнира стал бой в легком весе между Майклом Чендлером и Патрисио Фрейре. Второй победил техническим нокаутом на 61-й секунде.

В соглавном бою вечера дрались Майкл Пэйдж и Дуглас Лима. Поединок был остановлен в начале второго раунда после технической победы Лимы.

👊😳Unreal! @PhenomLima gets the KO early in round two at #Bellator221 and advances in the #BellatorWGP! pic.twitter.com/3vhedCedFm