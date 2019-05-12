Фрейре нокаутировал Чендлера и стал чемпионом Bellator, Лима победил Пэйджа (видео) - Советский спорт
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12 мая 2019 06:43ММАСметанникова Дарья

Фрейре нокаутировал Чендлера и стал чемпионом Bellator, Лима победил Пэйджа (видео)

В Чикаго в ночь на 12 мая состоялся турнир Bellator 221.

Главным событием турнира стал бой в легком весе между Майклом Чендлером и Патрисио Фрейре. Второй победил техническим нокаутом на 61-й секунде.

В соглавном бою вечера дрались Майкл Пэйдж и Дуглас Лима. Поединок был остановлен в начале второго раунда после технической победы Лимы.

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