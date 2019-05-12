Андраде стала чемпионской UFC, нокаутировав Намаюнас (видео)

В главном поединке вечера Роз Намаюнас и Джессика Андраде боролись за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.
Поединок был остановлен во втором раунде после того, как Андраде нокаутировала Намаюнас.
В других боях вечера Джаред Канноньер победил техническим нокаутом в первом раунде Андерсона Силву, Жозе Альдо единогласным решением судей проиграл Алексу Волкановски (27:30, 27:30, 27:30), Лауреано Старополи победил Тиаго Алвеса (30-27, 30-27, 29-28) и Ирен Алдана болевым приемом одолела Бет Коррейю.
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