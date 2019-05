Андраде стала чемпионской UFC, нокаутировав Намаюнас (видео)

В главном поединке вечера Роз Намаюнас и Джессика Андраде боролись за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

Поединок был остановлен во втором раунде после того, как Андраде нокаутировала Намаюнас.

SLAM!!! 😱@JessicaMMAPro slams her way to the strawweight belt at #UFC237!! pic.twitter.com/B9fuQ9uOyP