Менеджер Нурмагомедова: Встреча с Сен-Пьером – бой мечты для Хабиба 7 сентября Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе в поединке с Дастином Порье.

Менеджер Али Абдель-Азиз назвал соперника, который интересен Хабибу Нурмагомедову.

«Встреча с Жоржем — бой мечты для Хабиба. Сен-Пьер тоже мечтает о этом противостоянии. Думаю, если Хабиб одержит победы в двух следующих боях, то президент UFC может пойти ему навстречу. В таком случае главный вопрос будет не в сумме гонораров, а в том, в какой весовой категории должен пройти этот бой», - цитирует Абдель-Азиза Lowkickmma.

Напомним, что в настоящее время российский боец отбывает дисквалификацию, которая была наложена на него после потасовки в бою с Конором Макгрегором.