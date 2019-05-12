Менеджер Нурмагомедова: Встреча с Сен-Пьером – бой мечты для Хабиба

Менеджер Али Абдель-Азиз назвал соперника, который интересен Хабибу Нурмагомедову.
«Встреча с Жоржем — бой мечты для Хабиба. Сен-Пьер тоже мечтает о этом противостоянии. Думаю, если Хабиб одержит победы в двух следующих боях, то президент UFC может пойти ему навстречу. В таком случае главный вопрос будет не в сумме гонораров, а в том, в какой весовой категории должен пройти этот бой», - цитирует Абдель-Азиза Lowkickmma.
Напомним, что в настоящее время российский боец отбывает дисквалификацию, которая была наложена на него после потасовки в бою с Конором Макгрегором.
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