Андраде заработала 100 000 $ за лучший бой и перфоманс вечера на турнире UFC 237 - Советский спорт
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12 мая 2019 10:27ММАСпирин Дмитрий

Андраде заработала 100 000 $ за лучший бой и перфоманс вечера на турнире UFC 237

Новый чемпион UFC в минимальном весе Джессика Андраде заработала два бонуса от промоушена на UFC 237, за которые бразильянка получила 100 тысяч долларов.

Бой Андраде против экс-чемпионки Роуз Намаюнас (победа Андраде слэмом во втором раунде) был признан лучшим поединком вечера. Обе спортсменки получили по 50 тысяч долларов. Кроме того, Андраде получила премию за лучший перфоманс вечера.

Также 50 тысяч долларов за перфоманс вечера получил бразильский полусредневес Уоррли Алвес, который нокаутировал в третьем раунде Серхио Мораеса.

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