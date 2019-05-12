Андраде заработала 100 000 $ за лучший бой и перфоманс вечера на турнире UFC 237

Бой Андраде против экс-чемпионки Роуз Намаюнас (победа Андраде слэмом во втором раунде) был признан лучшим поединком вечера. Обе спортсменки получили по 50 тысяч долларов. Кроме того, Андраде получила премию за лучший перфоманс вечера.
Также 50 тысяч долларов за перфоманс вечера получил бразильский полусредневес Уоррли Алвес, который нокаутировал в третьем раунде Серхио Мораеса.
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