Сергей Харитонов – Гаджиеву: При достойном предложении я проведу бой с Емельяненко - Советский спорт
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13 мая 2019 12:42ММАЛипкин Антон

Сергей Харитонов – Гаджиеву: При достойном предложении я проведу бой с Емельяненко

Промоутер Fight Nights предложил по десять миллионов рублей Харитонову и Емельяненко за их бой.

Российский боец Bellator Сергей Харитонов ответил главе Fight Nights Камилу Гаджиеву, который предложил организовать его бой с Александром Емельяненко.

«Друзья, всем привет. Сегодня я бы хотел ответить величайшему из величайших менеджеров Камилу Гаджиеву на его сверхсуперское предложение – подраться на турнире Fight Nights с Александром Емельяненко.

Камил, я выступаю сегодня в организации Bellator. Я бился в организациях Pride, K-1, Dream, Strikeforce и зарабатывал себе имя не для того, чтобы спуститься на ранг ниже. Но я готов выступить на твоем турнире, если ты сделаешь мне достойное предложение.

Перестань пиариться на моем имени и говорить, что Сергей Харитонов кого-то боится и пытается соскочить с боя. Никогда этого не сделаю. Предложи достойно, и я выступлю. Повторяю: на любом из твоих турниров», – сказал 38-летний Харитонов в видеообращении в инстаграме.

Напомним, накануне Гаджиев заявил, что готов заплатить Харитонову и Емельяненко по десять миллионов рублей за их бой ближайшей осенью. При этом он выразил сомнение в том, что поединок состоится, сославшись на то, что бойцы «начнут искать причины соскочить с боя», особенно это касается Харитонова.

Напомним, свой предыдущий бой Харитонов провел 15 февраля на турнире Bellator 215 с Мэттом Митрионом, однако из-за запрещенного удара соперника поединок был признан несостоявшимся.

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