С Макгрегора сняты обвинения в грабеже и хулиганстве (видео)

Суд снял с Конора Макгрегора обвинения в грабеже и хулиганстве. Об этом сообщает The Sun.

Государственная прокуратура сняла обвинения с ирландца 13 мая, так как пострадавший фанат, который является жителем Великобритании, ранее урегулировал конфликт с Макгрегором, а после перестал сотрудничать со следствием.

Напомним, Макгрегор в Майами выхватил телефон у Абдирзака и бросил его на землю. Момент инцидента зафиксировали камеры наблюдения.

NEW VIDEO: Conor McGregor smashes fan’s phone outside Fontainebleau Miami Beach hotel, charged with robbery by sudden snatching and criminal mischief https://t.co/aGT4ampcLj pic.twitter.com/cRjH3gLZMM