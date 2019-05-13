С Макгрегора сняты обвинения в грабеже и хулиганстве (видео) - Советский спорт
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13 мая 2019 17:25ММАСметанникова Дарья

С Макгрегора сняты обвинения в грабеже и хулиганстве (видео)

В марте 2019 года ирландский боец разбил телефон фаната Ахмеда Абдирзака после того, как тот сфотографировал его возле отеля в Майами.

Суд снял с Конора Макгрегора обвинения в грабеже и хулиганстве. Об этом сообщает The Sun.

Государственная прокуратура сняла обвинения с ирландца 13 мая, так как пострадавший фанат, который является жителем Великобритании, ранее урегулировал конфликт с Макгрегором, а после перестал сотрудничать со следствием.

Напомним, Макгрегор в Майами выхватил телефон у Абдирзака и бросил его на землю. Момент инцидента зафиксировали камеры наблюдения.

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