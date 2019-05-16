Алексей Олейник: Если пошел в профессиональный спорт, обязательно убиваешь здоровье Российский боец UFC дал интервью «Советскому спорту».

Российский боец UFC Алексей Олейник в интервью «Советскому спорту» рассказал о своем возобновлении карьеры после травмы колена.

– Я никуда и не уходил, просто лечение и восстановление после травмы заняло много времени, – сказал Олейник. – Да, я перенес три операции, но у меня даже не было мысли заканчивать. Последние двадцать лет я занимаюсь только смешанными единоборствами, поэтому у меня все получается. Это моя жизнь.

– Процитирую Виталия Минакова: «Единоборство – жесткий вид спорта, и здесь человек обменивает здоровье на материальные блага. Здоровье не вернешь, но эти блага должны быть такими, чтобы они тебя удовлетворили». Это про вас?

– Не нужно говорить, что, если пошел в профессиональный спорт, ты обязательно убиваешь здоровье. Часто спортсмены-любители могут подорвать здоровье.

И потом, возьмите человека любой профессии в моем возрасте, да хотя бы таксиста. Не думаю, что он будет здоровее меня. Я – профессионал, слежу за собой, правильно питаюсь, правильно тренируюсь, прохожу медицинское обследование. Как раз у людей, не занимающихся спортом, обычно с этим проблемы.

– А как насчет условий, которые бы удовлетворили?

– Наш вид спорта рискованный. Руку, ногу или нос мне могут сломать за 100 тысяч долларов, а начинающий парень все это может огрести за тысячу рублей. В этом вся разница. Просто я работал на свое имя многие годы, теперь имя работает на меня. Никто не застрахован от травм, но спортсмену моего статуса положены хорошие страховки, которые позволят полностью восстановиться после травмы. Правда, это характерно только для Америки, у нас, к сожалению, этого нет.

Полностью интервью Олейника читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.