Алексей Олейник: В боевом самбо разрешены борьба и удары, мне это пришлось по душе Российский боец UFC дал интервью «Советскому спорту».

Российский боец UFC Алексей Олейник рассказал, почему после переезда в Москву переключился на боевое самбо.

«Когда приехал в Москву, стал искать зал для тренировок, – сказал Олейник в интервью «Советскому спорту». – Хотелось продолжить заниматься боями без правил или джиу-джитсу, но такого зала не нашел. Зато нашел, где было боевое самбо. Боевое самбо сильно отличается от спортивного.

В спортивном только борьба и броски, в боевом – борьба и удары. Мне это пришлось по душе. Быстро стал прогрессировать. Всего в боевом самбо провел 55 поединков, в 53 одержал победы, дважды становился чемпионом мира».

Полностью интервью Олейника читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.