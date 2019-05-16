Следующий поединок Олейника пройдет 20 июля в Сан-Антонио - Советский спорт
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16 мая 2019 18:58ММАКоноплев Александр

Следующий поединок Олейника пройдет 20 июля в Сан-Антонио

Олейник вернется в октагон летом.

Россиянин Алексей Олейник проведет свой следующий поединок 20 июля на турнире UFC в американском Сан-Антонио, сообщает «РИА Новости».

Бойцу известен его соперник, но его имя будет объявлено позже.

На счету Олейника 57 побед в 69 поединках в профессиональной карьере.

41-летнему уроженцу Харькова принадлежат мировые рекорды в смешанных единоборствах по числу досрочных побед (45), по количеству боев за календарный год (19), а также по длительности карьеры (более 22 лет). Кроме этого Олейник обладает наибольшим размахом рук среди бойцов MMA (206,5 см).

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