Харитонов согласился на повторный бой с Митрионом

Российский боец Сергей Харитонов согласен встретиться в октагоне с Мэттом Митрионом. Их первый поединок состоялся 15 февраля 2019, а завершился он ударом в пах со стороны американца.
– Позвонили из Bellator и предложили бой с Митрионом. Спросили, готов ли на встречу с ним в августе. Я сказал, что готов. Теперь ждем ответ от Мэтта, – сказал Харитонов в интервью Sports.ru.
У Харитонова 28 побед в 36 поединках в профессиональной карьере. У Митриона 13 побед в 20 боях.
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