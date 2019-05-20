Харитонов согласился на повторный бой с Митрионом Бой может пройти в августе.

Российский боец Сергей Харитонов согласен встретиться в октагоне с Мэттом Митрионом. Их первый поединок состоялся 15 февраля 2019, а завершился он ударом в пах со стороны американца.

– Позвонили из Bellator и предложили бой с Митрионом. Спросили, готов ли на встречу с ним в августе. Я сказал, что готов. Теперь ждем ответ от Мэтта, – сказал Харитонов в интервью Sports.ru.

У Харитонова 28 побед в 36 поединках в профессиональной карьере. У Митриона 13 побед в 20 боях.