Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор хотел реванш, но мы сказали нет - Советский спорт
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21 мая 2019 17:30ММАСметанникова Дарья

Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор хотел реванш, но мы сказали нет

7 октября Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы Нурмагомедова, сообщил, что ирландец Макгрегор просил реванша.

«Макгрегор хотел реванш. Мы сказали нет. Хабиб сказал это публично: «Он не получит реванш, потому что должен выиграть один бой». Все знают, что это самый дорогой поединок сейчас, который может состояться, а UFC - это компания, которая зарабатывает деньги. Конор получал реванш каждый раз, когда проигрывал, помимо боя с Флойдом. Но, я думаю, что он этого не заслуживает», - цитирует Абдель-Азиза MMA Fighting.

7 сентября в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов проведет бой против американца Дастина Порье. В настоящее время российский боец отбывает дисквалификацию, которая была наложена на него после потасовки в бою с Конором Макгрегором.

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