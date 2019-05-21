Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор хотел реванш, но мы сказали нет 7 октября Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы Нурмагомедова, сообщил, что ирландец Макгрегор просил реванша.

«Макгрегор хотел реванш. Мы сказали нет. Хабиб сказал это публично: «Он не получит реванш, потому что должен выиграть один бой». Все знают, что это самый дорогой поединок сейчас, который может состояться, а UFC - это компания, которая зарабатывает деньги. Конор получал реванш каждый раз, когда проигрывал, помимо боя с Флойдом. Но, я думаю, что он этого не заслуживает», - цитирует Абдель-Азиза MMA Fighting.

7 сентября в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов проведет бой против американца Дастина Порье. В настоящее время российский боец отбывает дисквалификацию, которая была наложена на него после потасовки в бою с Конором Макгрегором.