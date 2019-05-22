Конор Макгрегор: Я уверен, что получу реванш с Нурмагомедовым

Конор Макгрегор поделился воспоминаниями о том бое, а также сообщил, что уверен в реванше с Нурмагомедовым.
«Бой был закончен, но Хабиб перелез через октагон и прыгнул в толпу, чтобы немного пошуметь. Но как только он ее перепрыгнул, так сразу испугался. Мне нравится называть это «побегом», потому что так делают только маленькие крысы.
Я выразил свое уважение к нему, поздравил с победой. Он выиграл этот бой – посмотрим, что будет в следующий раз. Я уверен, что получу реванш с ним. Давайте снова сделаем это! Я смирился с поражение, несмотря ни на что. Я был побежден в ту ночь.
Нурмагомедов прыгнул через октагон, чтобы вызвать этот хаос. Я видел, что произошло, когда поднялся на ноги. Тут начали бежать его браться. Я заметил одного из них – это был словно подарок на Рождество! Я треснул ему в глаз и началась драка», - цитирует Макгрегора Pundit Arena.
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