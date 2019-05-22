Александр Емельяненко: Я же говорил, что Харитонов дырявый (видео) - Советский спорт
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22 мая 2019 13:23ММАГичунцев Артур

Александр Емельяненко: Я же говорил, что Харитонов дырявый (видео)

Ранее сообщалось, что бойцы могут провести поединок на турнире Fight Nights.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал заявление Сергея Харитонова.

Ранее последний обратился к менеджеру Fight Nights Камилу Гаджиеву с требованием поскорее прислать контракт на поединок с Емельяненко.

«Посмотрел видео, где Харитон рожать собрался. Я же говорил, что он дырявый. Видимо, кто-то ему уже присунул. Всем хорошего дня и отличного настроения», – заявил Емельяненко.

Камил Гаджиев предложил Александру и Сергею по 10 млн рублей за бой, который может состояться в сентябре этого года.

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