Макгрегор повредил руку на тренировке (фото) Экс-чемпион UFC в двух весах ирландец Конор Макгрегор получил травму руки, сообщает «Газета.ру».

«Интенсивные тренировки и спарринги. Я всегда буду выкладываться по максимуму. Залечу травму и снова вперед. Ничто не сможет помешать мне», — написал Макгрегор в своем инстаграме.

Напомним, после поражения от Хабиба Нурмагомедова Конор Макгрегор говорил о завершении карьеры, но затем дезавуировал свое заявление.

Пока неизвестно, когда и с кем он проведет свой следующий поединок.