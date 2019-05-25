Макгрегор повредил руку на тренировке (фото) - Советский спорт
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25 мая 2019 10:53ММАСпирин Дмитрий

Макгрегор повредил руку на тренировке (фото)

Экс-чемпион UFC в двух весах ирландец Конор Макгрегор получил травму руки, сообщает «Газета.ру».

«Интенсивные тренировки и спарринги. Я всегда буду выкладываться по максимуму. Залечу травму и снова вперед. Ничто не сможет помешать мне», — написал Макгрегор в своем инстаграме.

Напомним, после поражения от Хабиба Нурмагомедова Конор Макгрегор говорил о завершении карьеры, но затем дезавуировал свое заявление.

Пока неизвестно, когда и с кем он проведет свой следующий поединок.

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Intense training and sparring sessions, I will always push it to the limits. This comes off and I push on! The Proper Don! Nothing will stop me.

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

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