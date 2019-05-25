Макгрегор повредил руку на тренировке (фото)

«Интенсивные тренировки и спарринги. Я всегда буду выкладываться по максимуму. Залечу травму и снова вперед. Ничто не сможет помешать мне», — написал Макгрегор в своем инстаграме.
Напомним, после поражения от Хабиба Нурмагомедова Конор Макгрегор говорил о завершении карьеры, но затем дезавуировал свое заявление.
Пока неизвестно, когда и с кем он проведет свой следующий поединок.
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