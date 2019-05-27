Менеджер Нурмагомедова рассказал о подробностях нападения Макгрегора на автобус

Менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз сообщил, что Нурмагомедов улыбался, когда Макгрегор напал на автобус.
«Я был очень зол, создавалось впечатление, что мы попали в засаду, нас атаковали 20-30 парней! Да, я хотел выпрыгнуть из автобуса, но меня схватил Илир Латифи. Я не хотел оставаться внутри, когда нас хотят убить!
Но Нурмагомедов сказал: «Эй, успокойся! Если приходят гангстеры, они не берут с собой камеры». Но Макгрегор пришел со своей бригадой и видеокамерами. Хабиб даже не встал, он продолжал улыбаться», - приводит слова Абдель-Азиза «Газета.Ru» с ссылкой на BJPenn.
Ранее стало известно, что Макгрегор в качестве наказания за нападение на автобус перед турниром UFC 223 трудился в церквях Бруклина.
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