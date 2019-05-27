Даниэль Кормье: Было трудно смотреть, как Бейдер вырубал Емельяненко В финале Гран-при Bellator среди тяжеловесов Райан Бейдер нокаутировал Федора Емельяненко на 35-й секунде.

Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье оценил возможности чемпиона Bellator в двух весовых категориях Райана Бейдера перед возможным совместным боем.

«Райан проделал потрясающую работу над собой. Я знаю его с тех пор, как он учился в колледже. Он всегда был тружеников и очень предан своей семье и своему делу. Удивительно наблюдать, как он достигает такого успеха, которого он не смог достичь в UFC.

Трудно наблюдать, как Бейдер вырубает таких парней, как Федор Емельяненко. Он доминировал в бою с Митрионом и нокаутировал Мухаммеда Лаваля. Приятно наблюдать за тем, что он делает.

Однако ему будет сложно бороться со мной. Мне нравится этот парень, но он просто другой. Я просто противный старик. Я из старой школы, как Джош Барнетт. Я действительно вбиваю костяшки в тела соперника. Ты должен быть дикой собакой, чтобы победить Кормье», - цитирует американского бойца MMA Fighting.

В следующем поединке 40-летний Кормье подерется со Стипе Миочичем на турнире UFC 241.