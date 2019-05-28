Чемпионка UFC Андраде прикрыла наготу чемпионским поясом (фото) - Советский спорт
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28 мая 2019 11:56ММАСметанникова Дарья

Чемпионка UFC Андраде прикрыла наготу чемпионским поясом (фото)

Бразильянка выложила откровенную фотографию в свой инстаграм.

Чемпионка UFC в легчайшем весе Джессика Андрарде опубликовала фото с поясом, которым прикрывает свою наготу.

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Uma fotinha bem básica para segunda! 🔥 . . . . #agoraétudomeu #campeã #love #corpoperfeito #prvt #prvtgirls #top #cinturão #ufc #ufc234 #luta #mma #wmma

Публикация от Jessica Andrade “Bate Estaca” (@jessicammapro)

Напомним, что на турнире UFC 237 Андраде завоевала титул чемпионки, победив американку Роз Намаюнас техническим нокаутом во втором раунде.

Добавим, что бразильянка является открытой лесбиянкой.

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