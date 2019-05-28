Чемпионка UFC Андраде прикрыла наготу чемпионским поясом (фото)

Чемпионка UFC в легчайшем весе Джессика Андрарде опубликовала фото с поясом, которым прикрывает свою наготу.
Напомним, что на турнире UFC 237 Андраде завоевала титул чемпионки, победив американку Роз Намаюнас техническим нокаутом во втором раунде.
Добавим, что бразильянка является открытой лесбиянкой.
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