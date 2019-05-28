Кадыров считает Нурмагомедова примером для подражания

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Я много раз говорил об истинно мужских достоинствах Хабиба. Еще раз повторяю, ибо такой пример для подражания необходим нашим взрослеющим ребятам.
Выражаю огромную благодарность моему старшему Брату Абдулманапу Нурмагомедову, отцу Хабиба, заслуженному спортсмену, легендарному тренеру за воспитание самых прославленных бойцов в мире и приглашаю его посетить республику», - сказал Кадыров.
30-летний российский боец является непобежденным. На его счету 27 побед (8 – нокаутом, 9 – сабмишном).
В последнем поединке Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC, победив техническим нокаутом ирландца Конора Макгрегора.
Следующий бой дагестанец проведет 7 сентября против Дастина Порье на турнире UFC в Абу-Даби.
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