Друг Макгрегора: Ударил Нурмагомедова несколько раз, и это было весело - Советский спорт
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28 мая 2019 22:31ММАГичунцев Артур

Друг Макгрегора: Ударил Нурмагомедова несколько раз, и это было весело

Инцидент произошел в октябре 2018 года.

Американский боец смешанного стиля Дилон Дэнис, который является другом Конора Макгрегора, рассказал о стычке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

«Не собираюсь врать. Я ударил его несколько раз, и это было весело. Случись такое в клубе, меня бы отправили в тюрьму», – приводит слова Дэниса New York Post.

По окончании боя с Макгрегором уроженец Дагестана спровоцировал массовую потасовку. Позже он заявил, что сделал это потому, что Дэнис, а также другие представители команды Макгрегора, оскорбляли его родных, а также затрагивали тему религии и национальности.

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