Егор Крид: Я остаюсь поклонником Хабиба, но Макгрегор мне тоже нравится Об этом бывший артист лейбла «Black Star» заявил в интервью Юрию Дудю.

Известный российский певец Егор Крид прокомментировал отмену своего концерта в Махачкале.

Ранее чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выступил против этого мероприятия, что в конечном итоге повлияло на решение артиста не приезжать в столицу Дагестана.

«Хабиб не отменял мой концерт. Это мы отменили концерт, хотя нам до последнего звонили и просили этого не делать. Но я объясню, почему мы приняли решение это сделать. Буквально за три дня до концерта я просматривал Instagram и не понял, откуда столько угроз пошло в мой адрес. Затем последователи Хабиба начали делать какие-то общие мероприятия. Что-то вроде угроз побить тех парней, которые пойдут на концерт. Также они говорили, что девушки, которые пойдут на концерт, совсем не девушки. Это все стало приобретать такой резонанс, и я подумал, что это небезопасно для моей аудитории. Меня просили не отменять концерт, просили не подводить, но я сказал, что не могу подвести поклонников.

Но я и сейчас остаюсь поклонником Хабиба. У меня нет такого, что кто-то меня не любит и в ответ я не буду любить его. Я не могу сказать, что я буду за него болеть, но он крутой боец. Не могу сказать, что я его супер-фанат. Есть Конор, который мне тоже нравится. Если бы Конор на бой с Хабибом вышел под мою песню, это было бы смешно», – рассказал Крид.