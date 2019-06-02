Бой Макгрегора и Нурмагомедова может состояться 7 сентября Хабиб выбирает из трех соперников.

Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал, с кем его сын, боец UFC Хабиб Нурмагомедов, встретится в своем следующем бою 7 сентября.

– В разработке трое соперников. Это Тони Фергюсон, Конор Макрегор и Дастин Порье. 7 сентября в главном поединке вечера будет Хабиб, он готовится к любому из этих оппонентов. Но для меня было бы логично провести бой с Дастином Порье. А Макгрегор пусть хотя бы с кем-нибудь подерется, – приводит слова Нурмагомедова-старшего RT.

Нурмагомедов-младший завоевал титул чемпиона UFC в бою с Конором Макгрегором 8 октября 2018 года.