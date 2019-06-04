UFC объявил следующего соперника для Нурмагомедова - Советский спорт
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04 июня 2019 20:08ММАГичунцев Артур

UFC объявил следующего соперника для Нурмагомедова

В крайнем поединке уроженец Дагестана победил ирландца Конора Макгрегора.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября.

Сегодня, 4 июня, пресс-служба UFC официально анонсировала его поединок против американца Дастина Порье.

Отмечается, что встреча пройдет на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

«Контракты подписаны! Наш чемпион возвращается!» – говорится в сообщении лиги.

Отметим, что Нурмагомедов был дисквалифицирован за потасовку после боя с Макгрегором. В этот период Порье победил американца Макса Холлоуэя и стал временным чемпионом организации.

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🔥Контракты подписаны! Наш чемпион возвращается! @Khabib_Nurmagomedov vs @DustinPoirier на #UFC242 #InAbuDhabi

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

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