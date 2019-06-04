UFC объявил следующего соперника для Нурмагомедова

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Дзюба встал на ворота. И пропускал все подряд Сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).

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