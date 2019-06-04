UFC объявил следующего соперника для Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября.
Сегодня, 4 июня, пресс-служба UFC официально анонсировала его поединок против американца Дастина Порье.
Отмечается, что встреча пройдет на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
«Контракты подписаны! Наш чемпион возвращается!» – говорится в сообщении лиги.
Отметим, что Нурмагомедов был дисквалифицирован за потасовку после боя с Макгрегором. В этот период Порье победил американца Макса Холлоуэя и стал временным чемпионом организации.
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