Отец Нурмагомедова: Будем готовиться, чтобы провести бой с Порье в стойке - Советский спорт
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04 июня 2019 21:13ММАГичунцев Артур

Отец Нурмагомедова: Будем готовиться, чтобы провести бой с Порье в стойке

Встреча пройдет 7 сентября на турнире в Абу-Даби.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, дал комментарий после новости о поединке против американца Дастина Порье.

«Порье заслужил этот бой, он прошел Макса Холлоуэя.

Порье – опасный соперник. Но мы будем готовиться, чтобы провести большую часть поединка в стойке», – цитирует специалиста ТАСС.

Ранее сообщалось, что уроженец Дагестана может провести реванш с ирландцем Конором Макгрером. Также команда Нурмагомедова вела переговоры об организации боя с представителем США Тони Фергюсоном.

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