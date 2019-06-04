Нурмагомедов – Порье: Добро пожаловать на борт, Дастин

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов обратился к своему сопернику Дастину Порье по турниру в Абу-Даби, который пройдет 7 сентября.
«Добро пожаловать на борт, Дастин Порье», – написал уроженец Дагестана в своем Twitter.
Отметим, что Нурмагомедов был дисквалифицирован за потасовку после боя с Макгрегором. В этот период Порье победил американца Макса Холлоуэя и стал временным чемпионом организации.
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