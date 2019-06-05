Президент UFC: Макгрегор хочет реванша с Нурмагомедовым

Глава UFC Дана Уайт оценил вероятность второго поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и представителем Ирландии Конором Макгрегором.
«Макгрегор хочет реванша. Эти ребята будут драться. Все решится 7 сентября в Абу-Даби и в предстоящий уик-энд.
После этого мы сядем и все обдумаем. Но одно могу сказать точно – реванш Конора и Хабиба вполне реален. Посмотрим, время покажет», – приводит слова функционера MMA Fighting.
Напомним, россиянин, который является чемпионом в легком весе, победил Макгрегора в октябре 2018 года удушающим приемом.
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