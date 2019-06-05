Менеджер Нурмагомедова раскрыл детали нового контракта с UFC Ранее стало известно, что соглашение россиянина рассчитано на несколько боев.

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался после подписания нового соглашения.

«Мы довольны новым контрактом. О нас очень хорошо позаботились. Даже не можем просить большего, мы благодарны руководству лиги.

Честно говоря, это самые легкие переговоры, которые у меня когда-либо были. Думаю, это одна из крупнейших сделок в истории UFC.

Теперь Хабиб является самым высокооплачиваемым бойцом промоушена. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Считаю, что он заслужил это. Нурмагомедов никогда не проигрывал. Он доминировал в каждом бою, брал каждый раунд.

Макгрегор? Мне плевать на этого человека», – сказал Абдель-Азиз в интервью MMA Fighting.

Отметим, что 7 сентября уроженец Дагестана проведет бой против американца Дастина Порье. Встреча пройдет на турнире в Абу-Даби.