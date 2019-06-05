Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с Порье - Советский спорт
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05 июня 2019 16:35ММАГичунцев Артур

Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с Порье

Встреча пройдет 7 сентября на турнире в Абу-Даби.

Чемпион UFC в леком весе Хабиб Нурмагомедов оставил запись в своем Instagram о предстоящем поединке против американца Дастина Порье.

«Это будет война», – написал уроженец Дагестана.

В крайнем поединке Порье победил соотечественника Макса Холлоуэя, а Нурмагомедов в октябре 2018 года защитил титул в бою против ирландца Конора Макгрегора.

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It’s gonna be a war in #AbuDhabi #ufc242

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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