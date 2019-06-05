Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с Порье

Приезд Мактавиша и возвращение Знарка. Кто будет тренировать клубы КХЛ «Локомотив» вновь пригласил иностранного специалиста, «Ак Барс» покинул Зинэтула Билялетдинов, а Олег Знарок поработает в «Спартаке».

Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции 1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.

Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финала В пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.

Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежь Открытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление.

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

«Магнитка» разорвала рынок, а «Локомотив» поменял легионеров. Топ-трансферов КХЛ Переходы Ландера, Локтионова и Да Косты – лучшие трансферы первого месяца межсезонья КХЛ.

У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса» В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна.

Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой» Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.

«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянки Первая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.

«Бостон» вновь не сдержал Тарасенко. «Сент-Луис» сравнял счет в серии Интрига в финале Кубка Стэнли закрутилась до предела.