Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с Порье

Чемпион UFC в леком весе Хабиб Нурмагомедов оставил запись в своем Instagram о предстоящем поединке против американца Дастина Порье.
«Это будет война», – написал уроженец Дагестана.
В крайнем поединке Порье победил соотечественника Макса Холлоуэя, а Нурмагомедов в октябре 2018 года защитил титул в бою против ирландца Конора Макгрегора.
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