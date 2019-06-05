Петр Ян: Следующий бой хотел бы провести за титул Российский боец UFC Петр Ян рассказал о своих планах на 2019 год.

«Следующий бой хотел бы провести за титул. Бой с Риверой будет уже пятым за год, а другим ребятам из дивизиона потребовалось больше времени, чтобы занять такое же место в рейтинге, как у меня.

Я готов к титульному бою. Все равно, кто это будет: Сехудо или Мораес. В них нет ничего особенного. Было бы здорово подраться за пояс в этом году», – сказал Ян в интервью MMA Fighting.

Уже известно, что следующий поединок Ян проведет против Джимми Риверы на UFC 238 в Чикаго.